Андрею Малахову предложили вести новую программу Звезды выходят в народ. Эта идея появилась после того, как Аллу Пугачеву заприметили в бюджетном магазине.

Андрею Малахову предложили вести новую программу "Звезды выходят в народ". Эта идея появилась после того, как Аллу Пугачеву заприметили в бюджетном магазине.Стоило Алле Пугачевой появиться в бюджетном супермаркете, как Сеть моментально взорвалась, дескать Примадонна гуляет по магазину для бедных и ничто человеческое ей не чуждо. Кто-то обвинил певицу в пиаре, однако большинство к поступку артистки отнеслись положительно."Приятно видеть, что Алла Борисовна не кичится своим положением в обществе, сама ходит в магазины и закупает продукты", – рассказал в интервью Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что другие знаменитости должны подхватить эту эстафету."Хотелось бы, чтобы и Филипп Бедросович последовал ее примеру", – уверен эксперт. Но и на этом, считает Вадим Манукян, останавливаться не следует."Мне кажется, что пора одному из федеральных каналов запустить реалити-шоу "Звезды выходят в народ". Дать им минимальную сумму для проживания и пусть крутятся. А ведущим следует назначить Андрея Малахова. Он, я уверен, с этой ролью он справится. Если это шоу будет запущено, то у телеканала, который станет его вещателем прилично подрастут рейтинги", – подчеркнул он.Впрочем, готовы ли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие знаменитости отказаться от заработанных тяжким трудом миллионов хотя бы на время, остается открытым вопросом. Тем более, как говорят, во время своего эпохального похода по магазину, Алла Пугачева так ничего и не купила.