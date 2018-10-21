Подрядчик приступает к работам по асфальтированию съезда

Подрядчик приступает к работам по асфальтированию съездаОдностороннее движение на съезде с моста в районе онкодиспансера в Костроме временно вводится 22 октября, сообщает городская администрация.В понедельник подрядная организация приступает к работам по асфальтированию съезда, запланирована укладка нижнего слоя асфальта. Во время проведения работ вводится одностороннее движение. Транспорт будет двигаться только при подъеме на мост.Администрация просит водителей учитывать эту информация при планировании маршрутов.