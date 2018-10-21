Возможны порывы ветра до 17 м/с

Возможны порывы ветра до 17 м/сСильный ветер ожидается в отдельных районах Костромской области 22 октября, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на данные Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Ночью и утром прогнозируется туман. Возможны порывы ветра до 17 м/с. В связи с этим возможны падения деревьев и рекламных щитов, обрушения легких конструкций. Также возможны заторы на дорогах и увеличение количества ДТП.МЧС рекомендует держаться в стороне от линий электропередач и деревьев.