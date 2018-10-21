Сайт был выявлен муромской городской прокуратурой

Сайт был выявлен муромской городской прокуратуройМуромский городской суд принял решение ограничить доступ к сайту с информацией о выдаче дипломов за деньги, сообщает пресс-служба суда.Муромская прокуратура выявила сайт, на котором сообщалось о реализации аттестатов, дипломов, справок и сертификатов учреждений общего и профессионального образования. Сообщалось, что документы изготовлены на бланках Гознака типографским способом.Суд пришел к выводу, что эти сведения вводят в заблуждение относительно возможности и допустимости приобретения таких документов. Также эта информация побуждает к совершению преступлений. В связи с этим доступ к сайту был ограничен.