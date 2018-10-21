Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, проникли в подвальное помещение подьезда одного из домов, отрезали электропилой интернет-кабель, и тайно его вынесли...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали двоих приезжих в возрасте 37 и 41 лет по подозрению в краже около 2000 метров интернет-кабеля.В полицию поступило сообщение от представителя телефонной компании. Он пояснил, что из нескольких подъездов жилых домов на Давыдковской улице пропал интернет-кабель длиной около 2000 метров, принадлежащий компании.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались 37 и 41-летние приезжие.Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, проникли в подвальное помещение подьезда одного из домов на Давыдковской улице, отрезали электропилой интернет-кабель, и тайно его вынесли. Таким же образом, они похитили интернет-кабель и из других подъездов. Похищенное они продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39