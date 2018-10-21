В результате происшествия пострадали двое детей

В результате происшествия пострадали двое детейОдин человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП на трассе М-7 в Камешковском районе Владимирской области, сообщает со ссылкой на региональное управление МВД.Авария произошла 21 октября около 6:45 на 219-м км трассы. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем и врезался в фуру. На месте происшествия погибла пожилая женщина, пострадал водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.Среди пострадавших двое детей 2013-го и 2014-го годов рождения, они госпитализированы. Сейчас устаналиваются обстоятельства ДТП, движение по трассе частично затруднено.