20 октября нардепы Совета народных депутатов Камешковского муниципального округа сделали свой выбор и проголосовали за Анатолия Курганского, который 10 лет возглавляет администрацию Камешковского района. Народным избранникам предстояло выбрать главу из трёх кандидатов, предложенных губернатором: Анатолий Курганский, который с октября 2015 года является главой муниципалитета, Кирилл Минец, руководитель НО «Владимирская областная коллегия адвокатов №1», Наталья Терентьева,