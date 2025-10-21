Кроме того, полицейские оформили 362 происшествия с материальным ущербом. Кроме того, полицейские оформили 362 происшествия с материальным ущербом.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 октября 2025 года, на территории Владимирской области было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом региональная Госавтоинспекция.Кроме того, полицейские оформили 362 происшествия с материальным ущербом. За неделю сотрудниками ГИБДД были выявлены 79 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.В Судогодском районе 15 октября около 19:20 на 191 км трассы М-7 «Волга» водитель автомобиля «Ситроен», двигаясь в сторону Москвы, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Водитель 1984 года рождения скончался на месте происшествия.В Александровском районе 13 октября на 9 км автодороги «Струнино - Площево» водитель автомобиля «Тойота» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автомобилями — «Ниссан» и «Дэу». В результате ДТП амбулаторное лечение назначено водителю «Тойоты», а также водителю и двум пассажирам «Дэу».Авария с автобусом на М-7 произошла 14 октября около 15:15 на 169 км трассы М-7 «Волга» в Собинском районе. Водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь из Москвы в сторону Владимира, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». Трое пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.Также в Муроме под колеса автомобиля «Тойота» попала 81-летняя женщина-пешеход, которая переходила дорогу в неустановленном месте, а в Коврове велосипедист был госпитализирован после столкновения с автомобилем «ВАЗ».