Владимирский Следком сообщает о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением охраны труда, повлекшего тяжкий вред здоровью осуждённого. Ситуация произошла в колонии строгого режима в

Владимирский Следком сообщает о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением охраны труда, повлекшего тяжкий вред здоровью осуждённого. Ситуация произошла в колонии строгого режима в посёлке Мелехово Ковровского района. По предварительным данным, 27-летний иностранный гражданин, отбывающий наказание в ИК-6, работал аппаратчиком смешивания в Центре трудовой адаптации осуждённых колонии. 27 июня 2025 года он сел за