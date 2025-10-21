Эксперты назвали самые выгодные даты для отдыха.

Отпуск можно спланировать так, чтобы отдохнуть дольше или получить больше денег. Все зависит от того, какие месяцы выбрать. Эксперты самые выгодные даты для отдыха.Если приоритет — деньги, отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше. В конце 2025 года это октябрь (23 рабочих дня) и декабрь (22 рабочих дня).Стоимость одного рабочего и отпускного дня различается: зарплату считают за фактически отработанные рабочие дни, а отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.Если важнее отдохнуть подольше, возьмите отпуск в начале ноября и присоедините к нему выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября. Например, можно взять отпуск с 5 по 7 ноября. Тогда с учетом выходных получится отдых длиной восемь дней.По Трудовому кодексу РФ стандартный 28-дневный отпуск можно делить на несколько частей. Главное, чтобы хотя бы один из периодов составлял 14 дней.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .