Горела квартира на четвертом этаже жилого дома.

Во Владимире сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир многоэтажного дома на улице Семашко.Сообщение о происшествии около шести часов вечера. Горела квартира на четвертом этаже жилого здания. Для спасения людей задействовали пять единиц специальной техники и 24 сотрудника ведомства.Всего из опасной зоны было эвакуировано 25 человек, включая десять детей. По счастливой случайности никто не пострадал.Сейчас специалисты выясняют причины возникновения пожара. Оперативные меры позволили быстро локализовать огонь и предотвратить распространение пламени.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .