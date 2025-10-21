Горела квартира на четвертом этаже жилого дома.
Во Владимире сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир многоэтажного дома на улице Семашко.
Сообщение о происшествии около шести часов вечера. Горела квартира на четвертом этаже жилого здания. Для спасения людей задействовали пять единиц специальной техники и 24 сотрудника ведомства.
Всего из опасной зоны было эвакуировано 25 человек, включая десять детей. По счастливой случайности никто не пострадал.
Сейчас специалисты выясняют причины возникновения пожара. Оперативные меры позволили быстро локализовать огонь и предотвратить распространение пламени.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .