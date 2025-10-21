На территории региона ожидаются сильные туманы.

Главное управление МЧС России по Владимирской области экстренное предупреждение на ближайшие дни на территории региона ожидаются сильные туманы с видимостью всего лишь от 200 до 800 метров.Специалисты предупреждают автовладельцев и пешеходов о повышенной опасности: резкое ухудшение видимости повышает риск аварий и усложняет движение транспорта. Особенно уязвимы новички за рулем — опытным автомобилистам рекомендовано двигаться медленно и аккуратно, соблюдая правила дорожного движения и выбирая скорость исходя из условий дороги и погодных факторов.Водителей призывают учитывать состояние своего автомобиля и перевозимого груза, интенсивность потока машин и общую обстановку на дороге.