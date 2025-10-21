20 октября в 17.55 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №8 на улице Семашко в областном центре. Загорелась квартира на 4 этаже. Огонь распространился на

