× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2025-vo-vladimire-na-proezzhej-chasti-zagorelsya-avtomobil.html" target="_blank">Во Владимире на проезжей части загорелся автомобиль</a> - 20 октября, в 20.30 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Машина загорелась прямо на оживлённой дороге недалеко от «Киномакса» (проспект Ленина, 27). Пожар на