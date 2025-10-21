Авария произошла 20 октября, в 19.15, на проспекте Строителей. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, на повороте 32-летняя водитель «Тойоты» выехала на

Авария произошла 20 октября, в 19.15, на проспекте Строителей. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, на повороте 32-летняя водитель «Тойоты» выехала на «красный» и сбила двоих пешеходов, который шли по зебре на разрешающий сигнал светофора. В результате пешеходам 20 и 23 лет понадобилась медицинская помощь. Обоих отправили на амбулаторное лечение.