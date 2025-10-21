Уже в первый день работы были обследованы десятки владимирцев.

Во Владимире на территории ГКБ №5 началась работа мобильной клиники «Диамобиль», организованной Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии Министерства здравоохранения России.Этот проект нацелен на всестороннее обследование пациентов с сахарным диабетом и повышение качества оказываемой им медицинской помощи, в областном Минздраве.Главная задача акции — выявление возможных осложнений, вызванных заболеванием, проверка степени контроля над уровнем глюкозы в крови и оценка общего состояния здоровья диабетиков. Врачи проводят осмотры, делают экспресс-анализы и предоставляют консультации непосредственно на месте осмотра.Уже в первый день работы были обследованы десятки владимирцев с диагнозом сахарный диабет разных форм тяжести. Осмотры продлятся в течение пяти дней, после чего эксперты разработают рекомендации для местных медицинских учреждений по повышению качества лечения диабета.