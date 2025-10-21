Пенсию мужчине почти полгода начисляли неверно.

Прокуратура региона помогла восстановить справедливость пенсионеру, работающему долгое время без соответствующего перерасчета выплат.Проверив обращение пенсионера, сотрудники надзорного органа выяснили, что житель областного центра около трех лет работал охранником в местной организации, однако после ухода с должности информация о его труде своевременно не поступила в Пенсионный фонд. Из-за этого пенсию мужчине почти полгода начисляли неверно, в прокуратуре региона.Проведенная прокурорская проверка выявила нарушение закона, после чего было направлено официальное представление руководству фирмы-нарушителя. После реакции надзорного ведомства ситуация разрешилась: компания передала нужные сведения в ПФР, размер выплаты скорректировали, пенсионер получил полагающиеся ему деньги.