С 20 октября на территории Городской клинической больницы №5 работает Диамобиль НМИЦ эндокринологии. Специалисты федерального центра консультируют коморбидных пациентов, у которых сахарный диабет сочетается с другими хроническими заболеваниями, а сама болезнь протекает с осложнениями. Эксперты научного центра принимают пациентов со всей области, но только по назначению врачей в медицинских организациях по месту прикрепления. Перед визитом