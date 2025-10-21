Водитель допустила наезд на пешеходов.

Во Владимире вечером 20 октября на проспекте Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два подростка. Инцидент произошел около 19:15, в пресс-службе УМВД по региону.По предварительным данным, автомобиль марки Toyota, управляемый женщиной 1993 года рождения, поворачивал направо на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент двое молодых людей, родившихся в 2002 и 2005 годах, пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.Водитель допустила наезд на пешеходов, оба пострадавшие получили травмы и были направлены на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в осенний период, характеризующийся плохими погодными условиями и коротким световым днем. Важно учитывать реальные дорожные условия и метеообстановку, выбирая безопасную скорость движения и проявляя особую внимательность в местах возможного появления пешеходов.