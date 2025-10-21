За предыдущую неделю в области снова снизился показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями – на 11,3 %. В лечебные учреждения области за медицинской помощью

За предыдущую неделю в области снова снизился показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями – на 11,3 %. В лечебные учреждения области за медицинской помощью обратились 8 123 человека (в период с 6 по 12 октября – 9 161), во Владимире – 2 079 жителей ( в период с 6 по 12 октября – 2400). Заболеваемость ОРВИ