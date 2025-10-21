Пресс-служба «Национальной лотереи» объявила о поиске двоих жителей Владимирской области, которые выиграли в лотерее по миллиону рублей. Один из них купил билет на тираж №159 от 5 октября на

Пресс-служба «Национальной лотереи» объявила о поиске двоих жителей Владимирской области, которые выиграли в лотерее по миллиону рублей. Один из них купил билет на тираж №159 от 5 октября на маркетплейсе. Второй счастливчик приобрел билет на тираж №161 от 19 октября на Почте России. Оба победителя не обратились за деньгами. Это необходимо сделать в течение 7