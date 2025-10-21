Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш, то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Ехо: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? ...
