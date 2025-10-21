За последние семь дней жители Владимирской области перевели мошенникам более 16 миллионов рублей. Согласно данным УМВД региона, зафиксировано 95 случаев дистанционного обмана. Самый крупный

За последние семь дней жители Владимирской области перевели мошенникам более 16 миллионов рублей. Согласно данным УМВД региона, зафиксировано 95 случаев дистанционного обмана. Самый крупный эпизод произошел в Гусь-Хрустальном, где 64-летняя женщина лишилась 4,2 млн рублей. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, и сообщил, что от ее имени оформляют кредиты. Под предлогом защиты сбережений пенсионерка перевела