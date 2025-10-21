За 2024 год гражданам предстоит оплатить три вида налогов.

До 1 декабря жителям Владимирской области необходимо внести платежи по имущественным налогам за прошлый год. Об этом представители налоговой службы региона.За 2024 год гражданам предстоит оплатить три вида налогов: земельный налог; налог на имущество физических лиц и транспортный налог.Для удобства населения предусмотрена возможность оплаты налогов несколькими способами: через портал государственных услуг («Госуслуги»); используя личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы; без комиссии в сельских отделениях почты при предъявлении налогового уведомления.Налоговая служба подчеркивает важность своевременной уплаты налогов, поскольку именно эти поступления идут на благоустройство региона и повышение уровня жизни местных жителей.