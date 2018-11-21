В этом году абоненты филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях использовали более 30 миллионов бонусных баллов. Большая часть пользователей в качестве подарка выбрала 25-процентную скидку на услугу «Домашний интернет». Многие обменяли бонусы на опцию «Видеопрокат» сервиса «Интерактивное ТВ» или приняли участие в розыгрыше билетов на главное мировое футбольное событие года.

В этом году абоненты филиала Ростелекома во Владимирской и Ивановской областях использовали более 30 миллионов бонусных баллов. Большая часть пользователей в качестве подарка выбрала 25-процентную скидку на услугу Домашний интернет. Многие обменяли бонусы на опцию Видеопрокат сервиса Интерактивное ТВ или приняли участие в розыгрыше билетов на главное мировое футбольное событие года.Программа лояльности Бонус позволяет абонентам получать бонусные баллы за использование услуг Ростелекома и покупки в интернет-магазинах партнёров. Накопленные баллы пользователи обменивают на опции, услуги и сервисы из каталога подарков, в котором насчитывается 35 позиций.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком: Подарки приятно не только получать, но и дарить, особенно лояльным клиентам. За этот год наши абоненты потратили уже более тридцати миллионов бонусов, полученных как комплимент в День рождения или за участие в опросах и акциях Ростелекома. Люди старшего возраста, которые активно пользуются домашним телефоном, выбирают за бонусы дополнительные минуты телефонных звонков. Молодежь, не мыслящая себя без интернета и компьютерных игр, выбирает набор танкиста в World of Tanks или антивирус. Баллы можно обменять на покупки в интернет-магазинах, оплату заказа в ресторане, печать фотографий и другие опции. Словом, каждый найдет себе подарок по вкусу. Кстати, программа Бонус удостоена премии Loyalty Awards Russia 2018 как лучшая программа лояльности в телекоме.Стать участником программы несложно: необходимо пройти регистрацию в разделе Программа Бонус Единого личного кабинета абонента Ростелекома. Подробную информацию можно получить на сайте компании в разделе Акции.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.