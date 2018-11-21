Лила Мосс
строит карьеру фотомодели. Девушка снялась на обложке журнала своего отца, о
чем сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Лила Мосс
строит карьеру фотомодели. Девушка снялась на обложке журнала своего отца, о
чем сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Лила выросла настоящей
красавицей и пошла по стопам знаменитой мамы. Девушке помог отец,
известный издатель и медиамагнат Джефферсон Хак.
"Рада поделиться с
вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска Dazed. Работать с такой
потрясающей командой – мечта", – поделилась Лила в микроблоге. К слову, Хак
начал выпускать журнал еще в начале 1990-х.
На обложке дочь Кейт
Мосс предстала в черно-белом платье в горошек с бантом на груди. Образ
дополнила элегантная шляпка с вуалью. Распущенные по плечам волосы и легкий
макияж подчеркнули молодость и естественность Лилы.
Напомним,
в начале октября этого года стало известно, что девушка стала лицом рекламной
кампании Marc Jacobs Beauty. Марк Джейкобс отметил, что она – отличная модель и
он был очень рад поработать с ней.
Ранее, в 2016
году девочка вместе с матерью снялась для обложки итальянского Vogue. Кейт и
Лила появились в объективе Марио Сорренти в нарядах Versace.
Отметим, что
у юной модели отменный вкус. Она умело сочетает в своем гардеробе разные стили:
гламур с этникой и панк-рок с романтикой.