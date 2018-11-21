Лила Мосс строит карьеру фотомодели. Девушка снялась на обложке журнала своего отца, о чем сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Лила Моссстроит карьеру фотомодели. Девушка снялась на обложке журнала своего отца, очем сообщила в своем Instagram-аккаунте.Лила выросла настоящейкрасавицей и пошла по стопам знаменитой мамы. Девушке помог отец,известный издатель и медиамагнат Джефферсон Хак."Рада поделиться свами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска Dazed. Работать с такойпотрясающей командой – мечта", – поделилась Лила в микроблоге. К слову, Хакначал выпускать журнал еще в начале 1990-х.На обложке дочь КейтМосс предстала в черно-белом платье в горошек с бантом на груди. Образдополнила элегантная шляпка с вуалью. Распущенные по плечам волосы и легкиймакияж подчеркнули молодость и естественность Лилы.Напомним,в начале октября этого года стало известно, что девушка стала лицом рекламнойкампании Marc Jacobs Beauty. Марк Джейкобс отметил, что она – отличная модель ион был очень рад поработать с ней.Ранее, в 2016году девочка вместе с матерью снялась для обложки итальянского Vogue. Кейт иЛила появились в объективе Марио Сорренти в нарядах Versace.Отметим, чтоу юной модели отменный вкус. Она умело сочетает в своем гардеробе разные стили:гламур с этникой и панк-рок с романтикой.