Главному тренеру красноярского футбольного клуба Енисей Дмитрию Аленичеву вернули водительские права и машину со штрафстоянки. Об этом рассказал агент специалиста Александр Маньяков.

Главному тренеру красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права и машину со штрафстоянки. Об этом рассказал агент специалиста Александр Маньяков.Ранее Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия."Права Дмитрию Аленичеву вернули еще во вторник, как и машину со штрафстоянки, — сказал Маньяков, которого цитирует РИА Новости. — Будем считать, что это некая бытовая неприятность. Хорошо, что все так решилось".По данным СМИ, Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД. Суд по данному делу должен состояться в течение месяца, Аленичеву грозит лишение водительских прав.