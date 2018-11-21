Бракосочетание продюсера Бари Алибасова и легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стало полной неожиданностью для фанатов и журналистов. Любопытными подробностями поделился сам молодожен.

Бракосочетание продюсера Бари Алибасова и легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стало полной неожиданностью для фанатов и журналистов. Любопытными подробностями поделился сам молодожен.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бари Алибасов опубликовал несколько фотографий с бракосочетания. На двух снимках счастливые продюсер и актриса запечатлены входящими в зал Кутузовского ЗАГСа, а затем сливающимися в поцелуе. А на третьем фото представлены неизвестные широкой публике люди.Оказывается, была двойная свадьба. В тот же день, что и Бари Алибасов, женился его помощник. Об этом рассказал сам продюсер. "20 ноября в Кутузовском ЗАГСе г.Москвы официальный брак заключили Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Моцарь (помощник Бари Алибасова) и Виктория Семенюта", – сообщается в подписи к фотографиям.Алибасов рассказал, что бракосочетание собрало множество людей. "На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы НАНА, а также внук Лидии Федосеевой-Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник – свадьба бабушки и его День Рождения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – поведал продюсер.По традиции, после торжественной части наступила часть неформальная. "Супруги и гости отправились в ресторан, где шумно и весело отметили празднества, бурно танцевали и делились праздничным настроением!" – завершил свой пост Алибасов.Многочисленные подписчики поздравили молодоженов. "Бари Каримович поздравляю Вас от чистого сердца, будьте счастливы, любимы и крепкого Вам с Лидеей здоровья) Мы любим Вас))))", "Счастья Вам!!! Совет да Любовь!!! Рада за вас от всей души, Поздравляем, Бари Каримович!!!", "Здорово, я Вас обожаю!!! Счастья Вам на долгие годы!!!!", "Судьба слила вас воедино, Союз скрепляют два кольца. Пусть счастье на дороге длинной Вам греет души и сердца! С днем свадьбы мы вас поздравляем. Пускай любовь вас бережет. Сегодня дружно пожелаем Идти лишь вместе и вперед", – рассыпались в комплиментах фанаты.