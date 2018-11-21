В Хабаровске матчем между местным Амуром и московским Спартаком стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в овертайме голов команды тоже не забили, а в серии буллитов сильнее и удачливее были хозяева.

В Хабаровске матчем между местным "Амуром" и московским "Спартаком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в овертайме голов команды тоже не забили, а в серии буллитов сильнее и удачливее были хозяева.В составе победителей свои попытки реализовали Томаш Загорна и Владислав Ушенин. "Спартак" не смог отличиться ни разу."Амур" прервал серию из двух поражений и с 22 очками остался на 11-м месте в Восточной конференции. "Спартак" располагается на пятой строчке в Западной конференции, набрав 34 балла.