Нападающий и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о том, кого бы хотел видеть в соперниках российской команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019 года.

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о том, кого бы хотел видеть в соперниках российской команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019 года.Дзюба заявил, что не любит рассуждать о том, "кто попадется". Однако одну команду все-таки выделил."Я хотел бы, чтобы попал Гибралтар! Вот это прям моя команда! Жду ее". С долей привычного юмора заявил Дзюба, которого цитирует "Спорт-экспресс".Напомним, что сборная России во время жеребьевки отборочного турнира будет во второй корзине.