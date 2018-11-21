Кристина Асмус поделилась деталями своей биографии на странице в Instagram. Популярная российская актриса призналась, что целовалась с самим Аленом Делоном.

Кристина Асмус поделилась деталями своей биографии настранице в Instagram.Популярная российская актриса призналась, что целовалась с самим АленомДелоном.Кристина представила на суд поклонников 10 фактов о себе.Актриса рассказала о своих привычках, о том, что она любит. И в конце решиласьна шокирующее признание.Начала Кристина с того, что не ориентируется по дням недели– а только по числам месяца. Пишет актриса почему-то только печатными буквами.И не может заснуть, если вдруг проснулась раньше звонка будильника.Кроме того, Асмус не смотрит телевизор, не любит плохопрожаренное мясо и очень любит горячую воду: актриса может часами париться вванной.У Кристины очень хорошая зрительная память. Актрисапризналась, что буквально помешана на ухоженных ногтях, может дважды в неделюделать маникюр. Но когда нервничает, ее шея покрывается красными пятнами.Последний пункт признания Кристины удивил поклонников. Некоторыедаже заметили, что не стоит публично говорить "о своих бывших". "Яцеловалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа", – написала Асмус.Кристина поспешила успокоить подписчиков: с Гариком Харламовым, которыйвпоследствии стал ее мужем, они тогда знакомы не были.Не так давно актриса рассказала о трудном детстве: Кристина 10 лет занималась спортивной гимнастикой. Ежедневные тренировки Асмус терпеть не могла и пользовалась любой возможностью, что их избежать. По словам актрисы, гимнастика ее просто "пожирала" – так что она набралась смелости и рассказала о проблеме родителям.Кристина с 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе 2015-го у супругов родилась дочь Анастасия.