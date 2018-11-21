Кристина Асмус поделилась деталями своей биографии на
странице в Instagram.
Популярная российская актриса призналась, что целовалась с самим Аленом
Делоном.
Кристина Асмус поделилась деталями своей биографии на
странице в Instagram.
Популярная российская актриса призналась, что целовалась с самим Аленом
Делоном.
Кристина представила на суд поклонников 10 фактов о себе.
Актриса рассказала о своих привычках, о том, что она любит. И в конце решилась
на шокирующее признание.
Начала Кристина с того, что не ориентируется по дням недели
– а только по числам месяца. Пишет актриса почему-то только печатными буквами.
И не может заснуть, если вдруг проснулась раньше звонка будильника.
Кроме того, Асмус не смотрит телевизор, не любит плохо
прожаренное мясо и очень любит горячую воду: актриса может часами париться в
ванной.
У Кристины очень хорошая зрительная память. Актриса
призналась, что буквально помешана на ухоженных ногтях, может дважды в неделю
делать маникюр. Но когда нервничает, ее шея покрывается красными пятнами.
Последний пункт признания Кристины удивил поклонников. Некоторые
даже заметили, что не стоит публично говорить "о своих бывших". "Я
целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа", – написала Асмус.
Кристина поспешила успокоить подписчиков: с Гариком Харламовым, который
впоследствии стал ее мужем, они тогда знакомы не были.
Не так давно актриса рассказала о трудном детстве: Кристина 10 лет занималась спортивной гимнастикой. Ежедневные тренировки Асмус терпеть не могла и пользовалась любой возможностью, что их избежать. По словам актрисы, гимнастика ее просто "пожирала" – так что она набралась смелости и рассказала о проблеме родителям.
Кристина с 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе 2015-го у супругов родилась дочь Анастасия.