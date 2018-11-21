Отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати стало предметом пересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что Алена Шишкова беременна, другие говорят о неудачной пластике.

Отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати стало предметомпересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что Алена Шишковабеременна, другие говорят о неудачной пластике.На фотографиях, которые модель выставляет в своем Instagram, 26-летняя Аленатак же хороша, как и раньше. Но на видео поклонники заметили перемены вовнешности экс– возлюбленной Тимати. Они спорят о причинах "чрезмерной округлости"ее лица.Некоторые сочли, что модель увлеклась филлерами или сталажертвой недобросовестного косметолога. Другие говорят об излишнем весе, третьи подозревают,что Алена ждет ребенка. Но, скорее всего, ничего особенного с Аленой непроизошло, считает пластический хирург Александр Вдовин.Хотя, вполне возможно, что Шишкова и прибегала к некоторымрадикальным метода изменения внешности, отметил хирург. "Она, возможно,делала пластические операции. Речь идет о блефаропластике верхнего века иудалении комков Биша. Но это было явно не месяц назад. Далее она увеличилаобласть скуловой зоны препаратами на основе гиалуроновой кислоты", -отметил Вдовин.Что же касается некоторой отечности, то ее причиной могутбыть разные факторы. "Первая и, пожалуй, самая банальная причина – этобеременность. Тогда, безусловно, в организме женщин происходит ряд гормональныхизменений", – сказал хирург изданиюВозможно также, что Алена решила изменить форму скул. Отечностьмогла появиться после введения некоторых препаратов, необходимых для этойпроцедуры. Но скорее всего, считает эксперт, речь идет просто о неудачномракурсе съемки. К тому же, по словам Вдовина, все мы можем не очень хорошовыглядеть – особенно после бурных выходных.