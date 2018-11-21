Алена Савкина приняла участие в съемках для
обложки декабрьского номер журнала ДОМ-2. Фотография получилась с изюминкой.
Алена Савкина приняла участие в съемках для
обложки декабрьского номер журнала "ДОМ-2". Фотография получилась с изюминкой.
Обнаженная Рапунцель-младшая на фоне еловых ветвей прикрыта
одной накидкой, едва скрывающей интимные части тела. "Из-за сестры мне страшно
рожать", – гласит ее цитата на обложке журнала. Анонс выпуска появился в Instagram-аккаунте издания.
Отметим, что у Алены – непростые отношения с будущим
отцом ребенка Ильей Яббаровым. Ранее
молодой человек нашел себе новую избранницу на другой площадке телестройки –
сейшельском "Острове любви". Ею стала Маргарита Ларченко.
Кроме того, некоторое время назад между Рапунцель-младшей и Яббаровым происзошел новый скандал во
время съемок очередного этапа конкурса "Человек Года". Случилась
весьма грязная потасовка.
Напомним,
что на реалити-шоу Алена Савкина (с приходом на проект получила псевдоним Рапунцель, как у старшей сестры Ольги) пришла 5 февраля 2018 года. Девушка стала близко общаться с Ильей Яббаровым,
из-за чего между сестрами начались конфликты. Ведь Ольга и Илья в 2015 году состояли
в отношениях, но расстались со скандалом.
До прихода на "Дом-2"
у Алены уже были отношения. Молодые люди жили вместе и собирались пожениться.
Но позже они расстались, что обернулось для девушки депрессией.