Алена Савкина приняла участие в съемках для обложки декабрьского номер журнала ДОМ-2. Фотография получилась с изюминкой.

Алена Савкина приняла участие в съемках дляобложки декабрьского номер журнала "ДОМ-2". Фотография получилась с изюминкой.Обнаженная Рапунцель-младшая на фоне еловых ветвей прикрытаодной накидкой, едва скрывающей интимные части тела. "Из-за сестры мне страшнорожать", – гласит ее цитата на обложке журнала. Анонс выпуска появился в Instagram-аккаунте издания.Отметим, что у Алены – непростые отношения с будущимотцом ребенка Ильей Яббаровым. Ранеемолодой человек нашел себе новую избранницу на другой площадке телестройки –сейшельском "Острове любви". Ею стала Маргарита Ларченко.Кроме того, некоторое время назад между Рапунцель-младшей и Яббаровым происзошел новый скандал вовремя съемок очередного этапа конкурса "Человек Года". Случиласьвесьма грязная потасовка.Напомним,что на реалити-шоу Алена Савкина (с приходом на проект получила псевдоним Рапунцель, как у старшей сестры Ольги) пришла 5 февраля 2018 года. Девушка стала близко общаться с Ильей Яббаровым,из-за чего между сестрами начались конфликты. Ведь Ольга и Илья в 2015 году состоялив отношениях, но расстались со скандалом.До прихода на "Дом-2"у Алены уже были отношения. Молодые люди жили вместе и собирались пожениться.Но позже они расстались, что обернулось для девушки депрессией.