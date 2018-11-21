Многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт может продолжить футбольную карьеру в мексиканском клубе Дорадос де Синалоа, в котором главным тренером является легендарный аргентинский форвард Диего Марадона.

Многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт может продолжить футбольную карьеру в мексиканском клубе "Дорадос де Синалоа", в котором главным тренером является легендарный аргентинский форвард Диего Марадона.Напомним, ранее ямайский спринтер и австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс" не смогли прийти к соглашению о контракте. Ранее он сыграл в нем в нескольких товарищеских матчей и забил два гола.Как отмечает испанское издание Marca, Болт намерен бросить футбол, если не сумеет найти себе команду до конца ноября.