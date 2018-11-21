Ксения Бородина дала откровенное интервью. Телеведущая призналась, что тема детей для нее больная.

Ксения Бородина дала откровенное интервью. Телеведущая призналась, что тема детей для нее больная."Люди, которые не знают мою семью, меня, болтают лишнее: "Все, что имеют дети Бородиной, – заслуга нянь". Помогают нам они, домработница и моя мама. Безусловно, я благодарна им, без них бы просто физически не успевала. Но вплотную занимаются ребенком мама и папа. Мама – это любовь, прекрасное времяпрепровождение, завтраки по утрам, сказка на ночь. Для меня воспитание детей – неотъемлемая и важная часть жизни. Нет такого, чтобы я сбагрила их на няню или мужа, а сама ушла развлекаться", – отметила Ксения Бородина.Телеведущая призналась, что для нее тема детей больная, потому что "святая". Недавно такое щепетильное отношение телеведущей привело к неприятной ситуации. "Чуть не избила участника проекта, когда он, глядя мне в лицо, сказал: "Послушай, Ксения, ты же не знаешь, какими вырастут твои дети, какое у них будет воспитание. Неизвестно еще, кем они станут". Тут у меня планку сорвало… Чуть не надавала ему пощечин. Глаза уже налились кровью, понимала, что, если еще хоть слово скажет, точно получит", – цитирует ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" .Ксения призналась, что она мягкая мама, когда детям совсем мало лет. Однако едва младшей дочери Теоне исполнилось три года, как она стала спрашивать и с нее. Что уж говорить о старшей Марусе. Бородина и сама признает, что ей достается.Девочка учится в третьем классе, она отличница. А еще Маруся занимается художественной гимнастикой. "Когда получает четверки, я не сильно довольна. Для меня важно, чтобы были хорошие оценки. Прошу ее об этом. Хотя когда сама училась, то говорила, что не буду такой мамой, которая будет заставлять приносить пятерки. Но в итоге я ею стала. Как бы ты ни зарекалась, это не работает, судьба есть судьба, характер есть характер", – заключила ведущая.