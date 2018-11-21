Согласно решению суда, Виталина Цымбалюк-Романовская обязана отработать 200 часов и выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба бывшему мужу Армену Джигарханяну. В этом ей вызвался помочь близкий друг, певец Прохор Шаляпин, и этой поддержке пианистка очень рада.

Согласно решению суда, Виталина Цымбалюк-Романовская обязана отработать 200 часов и выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба бывшему мужу Армену Джигарханяну. В этом ей вызвался помочь близкий друг, певец Прохор Шаляпин, и этой поддержке пианистка очень рада.В разговоре с представителями СМИ Виталина-Цымбалюк заявила, что не согласна с решением суда о своей виновности по делу о нарушении частной жизни Армена Джигарханяна.По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, позже передав видеозапись ток-шоу, которое обнародовало ее в эфире. По словам свидетеля обвинения Элины Мазур, камера работала полгода. Виталина якобы объяснила ее установку необходимостью следить за делами мужа.После вынесения решения суда Цымбалюк-Романовская высказала мнение, что "ни одного доказательства моей вины мы не услышали". "она отметила, что "слушала внимательно прения сторон, это просто зачитанное повторение одного и того же текста, который не соответствует конкретным данным".При этом Виталина продемонстрировала полную готовность выполнять общественные работы. "Я люблю работать, я люблю город Москву, я бы даже, честно говоря, улицы подмела, если это принесет какую-то пользу, пожалуйста, не вопрос", – цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую .Интересно, что близкий друг пианистки певец Прохор Шаляпин вызвался помочь. Виталина рада такой поддержке. "Я не сомневаюсь в нем. Я счастлива, что встретила настоящего человека. Это гораздо дороже, чем было у меня в жизни до этого. Поэтому я счастлива", – приводит слова пианистки РЕН ТВ.