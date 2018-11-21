Понятие дачник совсем скоро уйдет в историю: с 1 января в силу вступает новый закон, который разделит владельцев земельных участков на садоводов и огородников. При этом многие дома могут признать самостроем. Как не лишиться собственности?

Понятие "дачник" совсем скоро уйдет в историю: с 1 января в силу вступает новый закон, который разделит владельцев земельных участков на садоводов и огородников. При этом многие дома могут признать самостроем. Как не лишиться собственности?Семья Астафьевых о даче мечтала давно. Купили участок, начали возводить дом. По старому закону работы согласовывать было не нужно, а по новому — это самострой.- Либо надо достраиваться до принятия, либо что-то сейчас решать, как дальше действовать. Но ломать уже нецелесообразно!Пока еще действует дачная амнистия — она позволяет регистрировать жилье на садовых участках по упрощенной схеме. Достаточно пригласить кадастрового инженера, а потом передать данные в Росреестр. С нового года согласовывать стройку обяжут."В связи с этим новым законом опасения такие есть. Именно по этой причине люди суетятся и хотят, чтобы вся их недвижимость была оформлена", — говорит садовод Татьяна Козина.На участке официально можно будет построить жилой дом — но только на садоводческом. На огородническом — максимум сарай. А перед тем, как строение поставят на учет, его проверит специальная комиссия."Проверяют, что же на самом деле получилось. Если мы заявляли строить двухэтажный дом, не получился ли у нас из него таунхаус, который занимает 70 процентов земельного участка", — говорит председатель СНТ Федор Мезенцев.Чтобы дачу не признали самостроем, она должна быть не более трех этажей и не выше 20 метров от фундамента до конька крыши."Все, что не внесено в ЕГРН до первого марта 2019 года, получает статус самостроя. Что такое статус самостроя — мы знаем, что это обяжут снести за свои же деньги без всякой компенсации", — говорит председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова.С января из девяти организационных форм останется только две — садовые и огороднические товарищества. Все остальные должны поменять устав и перерегистрироваться. Когда — в законе не оговорено. Кроме того, новая дачная конституция заставит раскошелиться садоводов-индивидуалов. Раньше они годами не платили за ремонт дорог и электроэнергию."Теперь эта процедура очень проста. Мы подаем в суд по протоколу, прилагаем все необходимые документы, и получается, что суд принимает решение без двух сторон", — говорит председатель правления СПК "Болтино" Татьяна Павленко.То есть, механизм будет примерно такой же, как при неуплате налогов: задолжал — деньги автоматически спишут с банковской карты. И это еще не все. Без лишней волокиты на даче можно будет прописаться, а председатель больше не сможет сказать, что конторскую книгу съели мыши: оплату членских взносов будут принимать только через банк."Невозможно будет скрыть, куда пошли деньги, кто является неплательщиком, кто сколько заплатил. Мы будем видеть всех членов СНТ поименно", — говорит заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.Еще один важный вопрос, который волнует многих дачников: нужно ли будет платить за воду из колодцев? Законодатели успокаивают: не придется. А вот если кто-то планирует встать на учет как нуждающийся в жилье, то сделать это, имея садовый домик, уже не получится.