В Москве стартовал форум Дни Арктики, который продлится до 24 ноября и, как ожидается, соберет не менее 50 тысяч человек.

В Москве стартовал форум "Дни Арктики", который продлится до 24 ноября и, как ожидается, соберет не менее 50 тысяч человек.Как передает телеканал "Россия 24", в течение этих дней запланированы около полусотни деловых и культурных событий.Цель мероприятия — привлечь внимание к природным и культурным объектам Арктики и повысить туристическую привлекательность районов Крайнего Севера.Главной площадкой первого дня стал пресс-центр международного информационного агентства "Россия сегодня", где прошло пленарное заседание по вопросам экологии и развития региона."Задачи, которые мы перед собой поставили – это выйти к 2024 году на грузопоток по Северному морскому пути в цифре 80 миллионов тонн. При том, что уже немало сделано в Арктике, мы абсолютно убеждены в том, что нам это под силу", — заявил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии России.Он подчеркнул, что Россия занимает ключевые позиции в сфере освоения Арктики, осуществляя международные инновационные проекты. Кобылкин привел в пример Ямал СПГ, в котором участвуют китайская нефтегазовая компания China National Petroleum Corporation и французская Total S.A.