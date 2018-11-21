Россия остается стратегическим партнером Молдавии и никому не удастся разрушить наши братские связи. Такую оценку отношениям Москвы и Кишинева дал президент Молдавии Игорь Додон. Впервые за 27 лет независимости глава республики выступил в Госдуме России.

Россияостается стратегическим партнером Молдавии и никому не удастся разрушить нашибратские связи. Такую оценку отношениям Москвы и Кишинева дал президентМолдавии Игорь Додон. Впервые за 27 лет независимости глава республикивыступил в Госдуме России.Отношения России и Молдавии строились веками, сказал Додон. Он отметил значимость глубоких историческихи духовных корней, которые на протяжении всей истории связывали дванарода. "Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнеромдля Республики Молдова и никому не удастся разрушить дружеские,братские, культурные, экономические связи", – отметил президент Молдавии.Он особопоблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Молдавии и ееграждан, а также обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. "Я хочупоблагодарить вас за открытость государственных органов России. Мычувствуем этот диалог и открытость в обсуждении тех вопросов, которыемы ставим в повестку дня. Вам отдельное спасибо за этуоткрытость", – сказал Игорь Додон.Он посетовал,что сегодня межпарламентские связи между двумя странами развиваются не так, какхотелось бы хотелось, но выразил надежду, что после предстоящихв Молдове в феврале 2019 года парламентских выборов ситуацияизменится. Политические силы в парламенте страны, по словам Додона, искусственносдерживают развитие имеющегося потенциала.Президентпредложил разработать и подписать совместную декларацию о стратегическомпартнерстве и создать совместный комитет на высоком политическомуровне, который будет работать на развитие связей Москвы и Кишинева. Он такжевыдвинул идею провести в 2020 году международную конференциюпо укреплению безопасности в регионе и выразил убеждение, что Россия можетстать одним из ключевых участников такой встречи.В своемвыступлении Игорь Додон напомнил, что почти все население Молдавии владеет русскимязыком, которому законодательно придан статус языка межнационального общения. Президентпообещал и впредь защищать его.До выступленияперед депутатами Думы Игорь Додон провел встречу со спикером нижней палатыпарламента. На ней Вячеслав Володин отметил, что Кишинев долженперестать строить свои отношения с Москвой в угоду частным политическимамбициям и интригам и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.В свою очередьпрезидент Молдавии тоже выразил сожаление нежеланием выстраивать нормальные отношенияс Москвой со стороны правительства и поблагодарил руководство России заоткрытость в решении проблем его страны.И на встрече сВолодиным, и в своем выступлении на пленарном заседании Думы Игорь Додон сообщил, чтоследующий год будет объявлен годом Молдавии в России, а 2020-й – годом России вМолдавии. Такая договоренность была достигнута на переговорах президентов двухстран.