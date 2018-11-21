Россия
остается стратегическим партнером Молдавии и никому не удастся разрушить наши
братские связи. Такую оценку отношениям Москвы и Кишинева дал президент
Молдавии Игорь Додон. Впервые за 27 лет независимости глава республики
выступил в Госдуме России.
Россия
остается стратегическим партнером Молдавии и никому не удастся разрушить наши
братские связи. Такую оценку отношениям Москвы и Кишинева дал президент
Молдавии Игорь Додон. Впервые за 27 лет независимости глава республики
выступил в Госдуме России.
Отношения России и Молдавии строились веками, сказал Додон. Он отметил значимость глубоких исторических
и духовных корней, которые на протяжении всей истории связывали два
народа. "Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнером
для Республики Молдова и никому не удастся разрушить дружеские,
братские, культурные, экономические связи", – отметил президент Молдавии.
Он особо
поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Молдавии и ее
граждан, а также обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. "Я хочу
поблагодарить вас за открытость государственных органов России. Мы
чувствуем этот диалог и открытость в обсуждении тех вопросов, которые
мы ставим в повестку дня. Вам отдельное спасибо за эту
открытость", – сказал Игорь Додон.
Он посетовал,
что сегодня межпарламентские связи между двумя странами развиваются не так, как
хотелось бы хотелось, но выразил надежду, что после предстоящих
в Молдове в феврале 2019 года парламентских выборов ситуация
изменится. Политические силы в парламенте страны, по словам Додона, искусственно
сдерживают развитие имеющегося потенциала.
Президент
предложил разработать и подписать совместную декларацию о стратегическом
партнерстве и создать совместный комитет на высоком политическом
уровне, который будет работать на развитие связей Москвы и Кишинева. Он также
выдвинул идею провести в 2020 году международную конференцию
по укреплению безопасности в регионе и выразил убеждение, что Россия может
стать одним из ключевых участников такой встречи.
В своем
выступлении Игорь Додон напомнил, что почти все население Молдавии владеет русским
языком, которому законодательно придан статус языка межнационального общения. Президент
пообещал и впредь защищать его.
До выступления
перед депутатами Думы Игорь Додон провел встречу со спикером нижней палаты
парламента. На ней Вячеслав Володин отметил, что Кишинев должен
перестать строить свои отношения с Москвой в угоду частным политическим
амбициям и интригам и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.
В свою очередь
президент Молдавии тоже выразил сожаление нежеланием выстраивать нормальные отношения
с Москвой со стороны правительства и поблагодарил руководство России за
открытость в решении проблем его страны.
И на встрече с
Володиным, и в своем выступлении на пленарном заседании Думы Игорь Додон сообщил, что
следующий год будет объявлен годом Молдавии в России, а 2020-й – годом России в
Молдавии. Такая договоренность была достигнута на переговорах президентов двух
стран.