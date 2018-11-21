Большинство россиян вынуждены экономить, а 22 процента (то есть каждый пятый) могут позволить себе только минимальный набор продуктов. Таковые данные опроса РАНХиГС.

Каждый пятый россиянин может позволить себе лишь минимальный набор продуктов. Об этом свидетельствует опрос, который провел Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).По результатам исследования эксперты разделили население России по уровню потребительного благополучия на четыре категории. В первую группу вошли россияне, которые живут в условиях жесткой экономии и на свою зарплату могут купить лишь набор базовых продуктов. Таких оказалось 22 процента. Они находятся в зоне бедности.Следующая категория относится к зоне потребительского риска. 35,6% опрошенных могут обеспечить себе питание и одежду, но покупка предметов длительного пользования (мебель, компьютер, смартфон, бытовая техника и так далее) вызывает крайние сложности. При этом у них нет перспектив для улучшения своего материального положения.К зоне возможных изменений отнесены 14,1% респондентов, передает ТАСС. Они могут купить себе еду и одежду, покупка предметов длительного пользования вызывает у них сложности, но они рассчитывают на повышение своего финансового состояния.В самую благополучную группу — зону потребительского комфорта — вошли 28,3% опрошенных. Они могут купить дорогие вещи и не ожидают снижения уровня жизни.Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за чертой бедности в стране живут 20 миллионов человек. По его словам, число бедных снизилось на 1,1 миллиона человек. "Это в первый раз положительная динамика после определенных явлений отрицательных, которые происходили в экономике", — отметил министр. Сейчас министерство готовит спецпрограммы по снижению бедности. Пилотный проект стартует в следующем году в шести регионах.