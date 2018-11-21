Максим Галкин гастролирует по Америке. Однако многочисленные поклонники выразили мнение, что популярному юмористу уже пора возвращаться в деревню Грязь к Алле Пугачевой.

Максим Галкин гастролирует по Америке. Однако многочисленные поклонники выразили мнение, что популярному юмористу уже пора возвращаться в деревню Грязь к Алле Пугачевой.На протяжении длительного времени Максим Галкин колесит по городам и весям Америки, где радует русскоязычных фанатов своим творчеством. О том, как проходят его будни, шоумен с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram.Максим уже дал концерты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере, Сиэтле и других городах. Примечательно, что в комментариях к самой свежей публикации Галкина многие фанаты, порадовавшись за кумира, выразили мнение, что артист подзадержался на другом континенте и пора бы уже возвращаться домой."Максим все прекрасно, но дома вас ждет жена и детишки. Возвращайтесь скорее! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Куча концертов, но пора и честь знать. Айда домой, в Россию!", "Россия вас ждет! Возвращайтесь!", "Представляю, как по Вам дома соскучились!!!!", "головокружение от успеха? мания величия? бес в ребро? Семья ждет. Вы не дома. Развлекаетесь. Неприятное впечатление что Алла больше не нужна", – высказались пользователи Сети.Ранее поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву и Максима Галкина с годовщиной венчания. Во время таинства в храме присутствовали только самые близкие люди Примадонны и юмориста. Сам композитор держал венец за спиной шоумена."От всей души поздравляю с днем венчания моих дорогих и любимых Аллу Пугачеву и Максима Галкина!!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира, согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером, и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И еще многая лета!!!" – написал Николаев.