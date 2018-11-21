Сотрудники завода сообщили о массовом сокращении персонала

Сотрудники завода сообщили о массовом сокращении персоналаСотрудники завода «Автоприбор» сообщили о массовом сокращении персонала, который проводит новый собственник предприятия, обещавший сохранить штат заводских специалистов.Кого уволят?Генеральный директор ООО НПК «Автоприбор» Инесса Хорошаева сообщила, что до недавнего времени на предприятии работало 916 человек. За последние дни уволили 68 человек. В течение ближайших недель планируют сократить ещё примерно 30 человек.Выходит, что без работы остались примерно 10% тех, кого руководство предприятия назвало «избытком трудового ресурса».Инесса Хорошаева пояснила, что последние 3 месяца новый собственник, который выкупил активы «Автоприбора», проводил аудит и анализ производственных процессов и выяснил, что объёмы продаж продукции, которые сейчас производит завод, не настолько велики, чтобы содержать такое количество людей.Руководство завода уверяет, что на предприятии произошло не массовое сокращение штата, а плановое увольнение. С каждым уволенным по соглашению сторон работником провели индивидуальные переговоры, все получили положенные компенсации.Инесса Хорошаева признала, что не может дать гарантии, что через какое-то время на «Автоприборе» не уволят ещё 100-200 человек. Она связала это с модернизацией предприятия, которую проводят на производстве.В чём причина?Руководитель сборочного производства ООО НПК «Автоприбор» Анатолий Отцов объяснил, с чем связано одномоментное увольнение почти 100 рабочих.«Обычно зимой на предприятиях автопрома снижаются потребности в автокомпонентах. Из-за этого и страдает занятость персонала. Все уволенные по соглашению сторон сотрудника «Автоприбора» добровольно написали заявления. В дальнейшем, когда спрос станет выше, к этим же людям опять и обратимся. Поэтому у нас очень много людей возвращаются, снова работают на заводе тогда, когда потребность в нашей продукции резко возрастает».Директор по персоналу ООО НПК «Автоприбор» Наталья Иванова добавила, что большинство уволенных по соглашению сторон сотрудников - пенсионеры и у них есть социальная защита в виде пенсий.Наталья Иванова заверила, что исходя из объёмов производства, запланированных на 2019 год, новых увольнений на «Автоприборе» в ближайшее время не будет.А экономия от сокращения на заводе сотни человек составит ориентировочно 4 миллиона рублей в месяц.Чего ждать дальше?Инесса Хорошаева обратила внимание, что плановое увольнение 100 сотрудников, далеко не единственная новость «Автоприбора», и анонсировала предстоящую модернизацию предприятия.«Завод будет продолжать работать. Он не остановится. Он так и будет производить автомобильную тематику и работать с крупными предприятиями автопрома. Будет и вспомогательное производство. Закупаем автоматические линии по производству моторедукторов. У нас в России их фактически не делают, только в Китае в основном, ещё в Италии и в Германии. Покупаем металлообрабатывающие станки с ЧПУ. Приобретаем итальянскую линию окраски».А людям, которые ушли с производства и которые пойдут в центры занятости населения, будут подыскивать альтернативы трудоустройства. Кроме того, им предложат по программе содействия занятости населения выучиться другим профессиям, которые они выберут.КомментарийДиректор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области Андрей Григорьев:«Нам поставили задачу оказать помощь предприятию, чтобы цикл производства оставался непрерывным, а сотрудники продолжали работать. Мы должны сделать всё возможное, чтобы ко всем сотрудникам, которые ушли с производства и обратятся в Центры занятости населения, подошли индивидуально при подборе возможных вакансий.Кстати, по статистике нашего департамента, значительный процент сотрудников «Автоприбора» после вынужденных каникул действительно возвращается на родной завод».