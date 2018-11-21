В Федеральной налоговой службе опровергли сообщения СМИ о якобы готовящемся введении налога на переводы средств с одной карты на другую между физическими лицами. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, подобные операции облагаться налогами не будут.

В Федеральной налоговой службе опровергли сообщения СМИ о якобы готовящемся введении налога на переводы средств с одной карты на другую между физическими лицами. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, подобные операции облагаться налогами не будут."Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются никакой налоговой базой для никакого исчисления", — пояснил он в эфире телеканала "Россия 24".Обязанность банков уведомлять налоговые органы об открытии счетов и вкладов граждан действует с 2014 года. Однако, как ранее пояснила первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева, для этого со стороны ФНС должен быть мотивированный запрос (например, при проведении налоговой проверки).