Как жить без ФАПа? Для жителей посёлка имени Кирова - это единственное место, где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Но своего помещения ФАП не имеет. Он квартирует в местном ДК, из которого, по слухам, его выселяют на улицу. Наш корреспондент Константин Миронов отправился эти слухи проверить.

Как жить без ФАПа? Для жителей посёлка имени Кирова - это единственное место, где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Но своего помещения ФАП не имеет. Он "квартирует" в местном ДК, из которого, по слухам, его выселяют на улицу. Наш корреспондент Константин Миронов отправился эти слухи проверить.(Камешковский район)Череда пожаров, прокатившаяся по посёлку имени Кирова Камешковского района, затронула и местный ФАП, который сгинул в огне уже год назад. Чтобы не оставлять жителей без медицинской помощи, администрация приняла решение разместить медучреждение в местном клубе, директор даже была вынуждена отдать свой кабинет. Она же стала и объектом критики. В какой-то момент в народе стали поговаривать, что работник культуры хочет выставить медиков на улицу по причине ремонта в Доме культуры.Зоя Шиповалова, директор местного ДК: "Я занималась документами в библиотеке, она открыла дверь, завела ко мне пациента и, показывая на меня, сказала, что вот этот вот человек виноват в том, что пропали вакцины, я не могу вам сделать прививки. Но это была ерунда и ложь!"Из объективных претензий к ФАПу внутри Дома культуры - крутая лестница. Старикам и инвалидам подниматься по ней тяжело.Татьяна Кашицына, житель посёлка имени Кирова: "Мой муж инвалид первой группы, у него нет одной ноги, вторая нога у него загнила. Ему сейчас требуется большая помощь врачей, мне обязательно нужен ФАП, к которому я могу сама подъехать, привезти мужа и по каждому поводу обратиться".ФАП из ДК убирают буквально на днях. Потому что ремонт заканчивать всё равно нужно, ведь деньги на него учреждение культуры получило в виде федерального гранта и, естественно, вести ремонтные работы, когда внутри здания принимают пациентов, это абсурд. Но медиков выселят не на улицу, а переведут в здание местной фабрики.Дмитрий Соловьёв, глава администрации муниципального образования Брызгаловское: "Там есть отопление, электричество, канализация. Есть все! Есть ступеньки, по которым можно зайти. То есть сейчас всё уходит туда, для того чтобы это было дальше".Самое интересное, что для посёлка уже приобретён модульный ФАП. Когда он откроется - мы спросили главврача Камешковской ЦРБ. Сергей Тимкин успокаивает, говорит, что в этом году ФАП должен распахнуть свои двери. А затянулось открытие потому, что субподрядчик не выполнил свои обязательства, и чисто юридически ФАП пока не может начать свою работу.Сергей Тимкин, главный врач Камешковской ЦРБ: "Он стоять-то стоит. Его снимать-то никто не будет. Ну в смысле разбирать его там никто не будет".А директор дома культуры, тем временем, так сильно распереживалась, что её обвиняют в выставлении ФАПа за двери клуба, что женщине потребовалась медицинская помощь. Оказывать её приехала скорая помощь.