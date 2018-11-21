Ассортимент недорогих смартфонов принадлежащего Huawei бренда Honor пополнился новинкой, Honor 10 Lite. Облегченная версия Honor 10, популярного флагмана молодежного бренда, формой выреза в верхней части экрана напоминает Huawei Mate 20, а начинкой — недавно поступивший в продажу в России (и побывавший у нас на тестировании) Honor 8X.

Ассортимент недорогих смартфонов принадлежащего Huawei бренда Honor пополнился новинкой, Honor 10 Lite. "Облегченная" версия Honor 10, популярного флагмана "молодежного" бренда, формой выреза в верхней части экрана напоминает Huawei Mate 20, а начинкой — недавно поступивший в продажу в России (и побывавший у нас на тестировании) Honor 8X.Honor 10 Lite оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем разрешения FullHD+ с каплевидным выступом под камеру в верхней части экрана. В качестве системы-на-чипе использовали HiSilicon Kirin 710 (12-нм техпроцесс, 4 ядра Cortex-A73 на 2,2 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 на 1,7 ГГц, графика Mail-G51 MP4), при этом доступны три конфигурации памяти: 4/64, 6/64 и 6/128 ГБ. Емкость аккумулятора относительно невелика — 3000 мА*ч.Тыловая камера у Honor 10 Lite сдвоенная с сенсорами 13 и 2 МП (в точности как у Honor 8X), а вот фронтальная — 24-мегапиксельная с технологией объединения пикселей. По утверждению производителя она помогает, снизив разрешение снимка, добиться более высокой светочувствительности: размер блока из 4 пикселей составляет 1,8 нм.Кроме того, фронталка распознает восемь типов сцен и со временем "учится" оптимизировать селфи. Желающие сделать так, чтобы знающие их по соцсетям люди не узнавали их в реальной жизни (или наоборот), могут воспользоваться "интеллектуальной" системой. В портретном режиме съемки позволяет изменить форму лица, оттенок кожи, окружающее освещение, размер и цвет глаз и отбелить зубы.”Обзор Honor 10: красавчик с "умными" камерамичитайте такжеБазовая версия Honor 10 Lite (4/64 ГБ) обойдется в 1399 юаней (примерно 13 300 рублей), 6/64 — в 1699 юаней (16 150 рублей), а 6/128 ГБ — в 1899 юаней (18050 рублей). Доступна новинка в черном и белом цветах, а также с синим или красным градиентом на задней панели. Продажи устройства, пока анонсированного лишь для рынка Китая, уже стартовали в собственном онлайн-магазине Huawei.