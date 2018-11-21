21 ноября скончался Девин Лима. Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией.

21ноября скончался Девин Лима. Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией.В 2017 годузнаменитости поставили страшный диагноз: рак надпочечников четвертой стадии. Девинмужественно боролся с болезнью и перенес операцию, но недуг не отступил.О смерти певца сообщили его родственники,передает портал TMZ. Лимаснимался в кино, а также был частью музыкальной группы "LFO", популярной в 90-хгодах. В последние годы Девин выступал с Брэдом Фишетти. Один изучастников коллектива Рич Кронин умер от борьбы с лейкемией.Самым популярным хитомгруппы стал трек "Summer Girls" 1999 года. Последняя совместная песняБрэда и Девина "Perfect 10" вышла летом 2017 года.прошлом году Фишетти рассказал, что больной раком Девин попросил его передать поклонникам словалюбви и благодарности за их поддержку и молитвы, которыепосылают поклонники.ТакжеБрэд сообщал, что у певца очень сложный процесс реабилитации. Он описалхарактер своего друга, как очень редкий, он сказал,что Девин – "один на миллион".