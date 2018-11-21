21
ноября скончался Девин Лима. Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией.
21
ноября скончался Девин Лима. Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией.
В 2017 году
знаменитости поставили страшный диагноз: рак надпочечников четвертой стадии. Девин
мужественно боролся с болезнью и перенес операцию, но недуг не отступил.
О смерти певца сообщили его родственники,
передает портал TMZ. Лима
снимался в кино, а также был частью музыкальной группы "LFO", популярной в 90-х
годах. В последние годы Девин выступал с Брэдом Фишетти. Один из
участников коллектива Рич Кронин умер от борьбы с лейкемией.
Самым популярным хитом
группы стал трек "Summer Girls" 1999 года. Последняя совместная песня
Брэда и Девина "Perfect 10" вышла летом 2017 года.
В
прошлом году Фишетти рассказал, что больной раком Девин попросил его передать поклонникам слова
любви и благодарности за их поддержку и молитвы, которые
посылают поклонники.
Также
Брэд сообщал, что у певца очень сложный процесс реабилитации. Он описал
характер своего друга, как очень редкий, он сказал,
что Девин – "один на миллион".