В регионе изменится система обращения с твердыми бытовыми отходами

В регионе изменится система обращения с твердыми бытовыми отходамиС начала следующего года во Владимирской области изменится система обращения с твердыми бытовыми отходами. С января 2019 собирать, перевозить, обрабатывать, утилизировать и обезвреживать мусор будут региональные операторы. За их услуги каждый владимирец будет платить 110 рублей в месяц.Получается, что утилизация твердых отходов переходит в разряд коммунальных услуг. Его придется оплачивать в соответствии с тарифом, утвержденным региональным департаментом цен и тарифов.Пока что в большинстве многоэтажек стоимость вывоза мусора включена в графу «Содержание и ремонт общедомового имущества». Через полтора месяца услугу укажут в счетах отдельной строкой.Пожаловаться на плохую уборку мусора горожане смогут в управляющую компанию или напрямую в «Владэкотехпром».Представители компании уверены, что новая схема расчётов будет более прозрачной. «Владэкотехпром» будет публиковать подробные отчеты о своей работе. Кроме того, оператор хочет начать борьбу с незаконными свалками на территории всей области и убирать стихийно сваленный мусор.