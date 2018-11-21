Кейт Миддлтон посетила кафедру психологии и языковых наук в лондонской Лаборатории нейронауки. Там герцогиня Кембриджская узнала, как травмы мозга влияют на развитие маленьких детей.

Кейт Миддлтон посетила кафедру психологии и языковых наук в лондонской Лаборатории нейронауки. Там герцогиня Кембриджская узнала, как травмы мозга влияют на развитие маленьких детей.Для мероприятия жена принца Уильяма выбрала весьма необычный наряд. Кейт надела бордовую мини-юбку, черную водолазку, пиджак в тон юбке и черные бархатные туфли на высоком каблуке.Дерзкий наряд Миддлтон дополнила плотными черными колготками и маленьким клатчем. Волосы герцогиня Кембриджская собрала в низкий хвост и перевязала его черной бархатной лентой.В таком образе Кейт выглядела сексуально. Юбка выгодно подчеркивала ее длинные стройные ноги, а прическа заметно освежила лицо 36-летней жены принца Уильяма.Поклонники королевской семьи пришли в восторг от своей любимицы. Многие ставят элегантную Кейт в пример не всегда угадывающей с нарядами Меган Маркл. Народ даже предложил герцогине Кембриджской научить жену принца Гарри одеваться столь же утонченно.Напомним, что совсем недавно Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой. 23 апреля она родила принца Луи. У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности.