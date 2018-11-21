В эстонском Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу. В очередном матче группового этапа женской сетки соревнований сборная России обыграла команду Финляндии

В эстонском Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу. В очередном матче группового этапа женской сетки соревнований сборная России обыграла команду ФинляндииВстреча завершилась со счетом 6:3 в пользу наших керлингисток. За сборную России на турнире выступают скип Алина Ковалева, а также Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Ульяна Васильева. После победы над командой Финляндии россиянки имеют в своем активе четыре победы и три поражения, занимая четвертое место в турнирной таблице.Следующий матч россиянки проведут позже 21 ноября с командой Шотландии.