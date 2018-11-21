Удар боеприпасами с белым фосфором нанесла по сирийскому Хаджину коалиция во главе с США, Среди мирного населения населенного пункта в провинции Дейр-эз-Зор есть погибшие и раненые. Авиация коалиции якобы атаковала форпост террористической группировки Исламское государства (запрещена в России).

Удар боеприпасами с белым фосфором нанесла по сирийскому Хаджину коалиция во главе с США, Среди мирного населения населенного пункта в провинции Дейр-эз-Зор есть погибшие и раненые. Авиация коалиции якобы атаковала форпост террористической группировки "Исламское государства" (запрещена в России). Но при этом бомбы с запрещенным в 1977 году Женевской конвенцией веществами попали на жилые дома.Женевская конвенция запрещает применять белый фосфор, если жертвами могут стать мирные жители. Но США и Израиль дополнительный протокол конвенции подписывать отказались. 14 ноября авиация западной коалиции атаковала Хаджин и соседнее с ним селение Эш-Шафаа. Самолеты ВВС западной коалиции применили при этом кассетные бомбы, сообщает ТАСС. Среди жителей этих сирийских населенных пунктов были погибшие и раненые.В результате бомбардировок 12 ноября здесь погибли и получили ранения 60 человек. А с начала ноября жертвами авианалетов западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали свыше 40 детей, заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.МИД Сирии направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил коалицию во главе США в пренебрежении правами человека и жизнями людей, а также в совершении военных преступлений. Дамаск призвал Организацию Объединенных Наций решительно осудить действия западной коалиции и создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений и наказания виновных в них.