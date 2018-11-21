Хотят, чтобы решили их проблемы. Жители дома на улице Комиссарова 59, недовольны. Они рассказывают, что уже много лет на их придомовой территории располагаются чужие гаражи.

Хотят, чтобы решили их проблемы. Жители дома на улице Комиссарова 59, недовольны. Они рассказывают, что уже много лет на их придомовой территории располагаются чужие гаражи. Когда-то, говорят старожилы, их построили для инвалидов и ветеранов войны, живущих в районе, но сейчас их уже нет в живых, а территория, по закону, стала придомовой. Гаражами же, по словам недовольных, пользуются совершенно посторонние люди, а собственникам дома некуда поставить собственные авто. В этой ситуации, управкомпания, по словам жителей, ничего не предпринимает.Кроме того, несколько недель назад был повреждён один из столбов уличного освещения и провода теперь лежат на крыше одного из гаражей, люди боятся за свои жизни. За помощью они обратились в организацию "ЖКХ-Контроль".Общественники побывали на месте и пришли к выводу, что права собственников дома, действительно нарушаются, ведь гаражи стоят на их территории. Аварийную опору освещения никто не спешит убирать.